Consumo de gás em Portugal cai 14,9% até março e fica abaixo de meta europeia

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Maio, 2023 • 11:03

O consumo de gás em Portugal manteve em março a tendência de redução registada nos meses anteriores, caindo 14,9% desde agosto de 2022, ficando abaixo da meta europeia de diminuição de 15%, anunciou a Adene esta sexta-feira.

No sétimo relatório de progresso do Plano de Poupança de Energia 2022-2023, a Agência para a Energia (Adene) notou que os consumos de gás natural registaram "uma redução de 14,9%, face à média histórica dos últimos cinco períodos homólogos", contra a meta do Regulamento do Gás, que previa os 15% até março de 2023.

A Adene assinala que o decréscimo se fez "sentir fortemente na vertente de consumo convencional, com uma redução de 23,0%", enquanto "na componente de consumo devido à produção de energia através das centrais termoelétricas foi verificada uma diminuição de 0,8%".

Esta percentagem compara com a diminuição de 14,6% entre agosto e fevereiro e a meta da União Europeia (UE) em vigor até final do mês em análise, de redução de 15% do consumo de gás para evitar ruturas no abastecimento dadas as tensões geopolíticas pela guerra da Ucrânia.

Devido a tais diminuições, Portugal já atingiu uma percentagem 88,5% de cumprimento da meta estabelecida no Plano de Poupança de Energia 2022-2023 até ao final de 2023 (17%), acrescenta a agência.

Com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português dedicado em parte à vertente energética, a ADENE ainda aponta que, até ao momento, as medidas implementadas no âmbito dos avisos do PRR equivalem a 30,8% da meta traçada até ao final do ano 2023.

A meta para reduzir voluntariamente 15% do consumo de gás na UE entrou em vigor em agosto passado, com o objetivo de aumentar o armazenamento nos Estados-membros e criar uma 'almofada' perante eventual rutura no fornecimento russo.