Consumo de gasolina e gasóleo rodoviário subiu 9,1% no 1.º trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 12:59

O consumo de combustíveis rodoviários líquidos subiu 9,1% no primeiro trimestre, em termos homólogos, enquanto o de combustíveis gasosos (GPL, butano e propano) diminuiu 25,9%, segundo dados da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).

"O mercado total dos combustíveis rodoviários líquidos subiu 119,2 milhares de toneladas (+9,1%) em relação ao trimestre homólogo e 34,5 milhares de toneladas (+2,5%) em relação ao trimestre anterior", concluiu a associação, na análise à evolução dos consumos da gasolina, do gasóleo rodoviário e do GPL (butano, propano e GPL Auto), no primeiro trimestre do ano, com base nos dados de vendas publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

No caso das gasolinas, verificou-se que o consumo entre janeiro e março foi superior ao trimestre homólogo em 32.900 toneladas (+14,1%), atingindo 266.000 toneladas, mas, face ao trimestre anterior, registou-se uma descida de 5.600 toneladas (-2,1%).

Já no caso do gasóleo rodoviário observou-se que o consumo foi superior ao período homólogo em 86.300 toneladas (+8,1%), atingindo um total de 1,157 milhões de toneladas, enquanto em relação ao período anterior a subida foi de 40.100 toneladas (+3,6%).

Relativamente ao consumo dos combustíveis gasosos, verificou-se uma descida de 61.800 toneladas (-25,9%) em relação ao trimestre homólogo e uma subida de 55.000 toneladas (+45,1%) face ao trimestre anterior.

Ainda que o consumo de gás de petróleo liquefeito (GPL) auto no primeiro trimestre tenha sido superior ao período homólogo em 1.200 toneladas (+14,8%), atingindo um total de 9.000 toneladas, e em 200 toneladas (+2,2%) em relação ao trimestre anterior, a descida nos consumos de butano e propano justificou a diminuição total do grupo dos gasosos.

O consumo do butano no período em análise em relação ao período homólogo foi inferior em 19.700 toneladas (-33,8%), atingindo um total de 39.000 de toneladas.

Em relação ao período anterior verificou-se uma subida de 3.900 toneladas (+11,2%).

Já o consumo do propano foi inferior face ao período homólogo em 43.300 toneladas (-25,1%), atingindo um total de 129.000 toneladas, e, em relação ao trimestre anterior, registou-se uma subida de 50.900 toneladas (+65,2%).