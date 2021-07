Consumo médio de energia em casa diminuiu, apesar de ter aumentado a despesa

© Pixabay

A eletricidade continua a ser a principal fonte de energia consumida em casa (46,4%), mas de forma menos intensa que nos anos anteriores a 2010 (42,6%). Ainda segundo os resultados preliminares do Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico realizado em 2020, publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "o consumo médio de energia por alojamento diminuiu [em 2020], apesar de ter aumentado a despesa média global" em mais 82 euros por ano.

"O consumo total de energia no sector doméstico foi de 4 895 423 tep [tonelada equivalente de petróleo] em 2020, sendo que o consumo de energia nos veículos utilizados no transporte individual dos residentes no alojamento representou 45,6% do total (50,6% em 2010). O consumo global de energia por alojamento foi de 1,146 tep, incluindo o consumo nos transportes (1,501 tep em 2010). A despesa global com energia por alojamento foi de 1 925€, incluindo a despesa com combustíveis dos transportes (1 843 € em 2010)", pode ler-se no relatório. O que significa um aumento da despesa num valor pouco abaixo dos 7 euros mensais.

"No respeitante ao consumo de energia no alojamento (excluindo os combustíveis utilizados nos veículos) verifica-se que em 2020, a eletricidade se manteve como a principal fonte de energia consumida no sector doméstico em Portugal, representando 46,4% do consumo total de energia (42,6% em 2010)", precisa o INE.

A segunda fonte de energia é a biomassa - apesar de estar também a perder terreno -, com um peso em 2020 de 18,4% no consumo total de energia nas habitações (24,2% em 2010). Em terceiro, surge o Gás Natural, cujo consumo na última década cresceu bastante, estando presente em 28% dos alojamentos em Portugal (19,8% em 2010).

Em queda também está o GPL garrafa, que mesmo tendo sido utilizado em cerca de 53% dos alojamentos em Portugal, desceu para a quarta posição (12,2% do total de energia utilizada; 16,6% em 2010). Por fim, o GPL Canalizado, o Gasóleo de Aquecimento e o Solar Térmico são os que revelam consumos menos expressivos: 4,4%, 4,1% e 2,1% do consumo total de energia nos alojamentos em 2020, respetivamente. Ainda assim, o consumo de energia Solar Térmica quase triplicou nesta década.

© INE

Cozinha é onde mais energia se consome

É na cozinha que mais energia se consome, concluiu o estudo preliminar. Esta divisão da casa é responsável por um consumo global de 34,8%. Seguem-se o aquecimento de águas, com 22,0%, e os equipamentos elétricos, com 21,4%. Já o consumo de energia para aquecimento do ambiente corresponde a 19,1% do consumo total.

© INE

"O consumo de eletricidade estará diretamente associado ao aumento do conforto térmico e ao crescimento do número de equipamentos elétricos disponíveis nas habitações, mas também a uma disponibilidade de equipamentos mais eficientes em termos de consumo", indica o INE.

(Em atualização)