Continuidade da administração da TAP nas mãos da IGF

Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP © INÁCIO ROSA/LUSA

A continuidade da administração da TAP e eventual saída da CEO Christine Ourmières-Widener serão decididas pelo governo depois da avaliação da Inspeção-geral das Finanças (IGF) sobre a legalidade do pagamento da indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis para sair da empresa pública, revelou esta sexta-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, à saída da conferência do governo sobre o balanço do ano de 2022.

"Neste momento está em curso, a pedido do ministério das Finanças e das Infraestruturas, um processo de avaliação sobre a forma como ocorreu esse processo. No fim dessa auditoria da IGF, o governo tirará as suas conclusões, quer sobre o funcionamento da empresa mas também sobre o quadro geral que deve ser alterado para evitar que estas situações se repitam", afirmou o governante.

Fernando Medina lembrou que foi decidida "a realização de uma auditoria pela Inspeção-Geral das Finanças" (IGF) devido à "forma como todo o processo decorreu e para evitar situações do género voltem a repetir-se". Para já, "não há informação para concluir que alguma coisa não tivesse decorrido de forma adequada do ponto de vista legal", reiterando que "não sabia dessa situação aquando do convite" que formulou a Alexandra Reis para assumir funções como secretária de Estado do Tesouro, sublinhou o governante.

O ministro das Finanças reconheceu ainda que a indemnização de meio milhão de euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro para cessar funções na empresa pública deveria ter tido o aval da sua tutela. Questionado se a compensação milionária deveria ter passado pelo Ministério das Finanças, à data tutelado pelo seu antecessor, Medina foi perentório: "Claro que sim".

Sobre a existência de escrutínio à vida profissional de Alexandra Reis, Medina afirmou que "não foi feita essa avaliação a esse ponto", relativa à indemnização. E acrescentou: "Não fui informado que essa indemnização tinha ocorrido. E destaco que a secretária de Estado era presidente da NAV, uma posição já distante da que tinha ocupado na TAP, por isso essa avaliação não foi feita".

Questionado sobre se tem condições para se manter no cargo e se se sente responsável pela demissão de Pedro Nuno Santos, Fernando Medina respondeu: "Não ocupava nenhuma função governativa quando esta decisão foi tomada, não tive nenhuma relação com a indemnização. O que fiz foi a minha obrigação, quando detetei que a questão punha em causa a autoridade política da secretária de Estado e do Ministério das Finanças considerei que esses valores tinham de ser protegidos. Pelo que, identificou-se um problema e decidimos rapidamente".