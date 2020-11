Contratos celebrados de obras públicas 43% abaixo dos concursos promovidos até outubro

Há, segundo os últimos dados disponíveis, cerca de 13 mil construtoras e 200 mil trabalhadores portugueses no país. Mas, até ao início deste ano, diz o Sindicato da Construção Civil, cerca de 80 mil já terão regressado. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

De acordo com o barómetro das obras públicas, publicado hoje pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "até final de outubro, foram promovidos concursos de obras públicas num montante global de 4.160 milhões de euros, valor que traduz um crescimento de 18% em termos homólogos, ultrapassando já o total apurado para o ano de 2019, tratando-se mesmo do valor mais elevado registado desde o início desta série, em 2010".

Já o total de obras públicas objeto de celebração de contrato e registo no Portal Base até final de outubro foi de 2.363 milhões de euros, mais 3% (variação homóloga atual, v.h.a.) do que o verificado em 2019.

"Deste modo, o volume dos contratos celebrados, em resultado de uma evolução menos expressiva, situa-se 43% abaixo nível dos concursos promovidos", apontou a AICCOPN, o que revela que os concursos celebrados se mantêm "a bom ritmo", mas os contratos celebrados "não acompanham a evolução".

No que diz respeito ao volume de contratos de empreitadas no âmbito de concursos públicos celebrados e objeto de reporte no Portal Base até ao final de outubro, registou-se um total de 1.716 milhões de euros, menos 2% (v.h.a.) em termos homólogos.

Já ao nível dos contratos de empreitadas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias, que totalizam 395 milhões de euros, observou-se uma variação de menos 5% (v.h.a.) em termos homólogos.

Quando considerados os contratos celebrados sob as restantes modalidades de contratação, que representam 251 milhões de euros neste período, o total de empreitadas de obras públicas objeto de celebração de contrato e registo no Portal Base até final de outubro, foi de 2.363 milhões de euros, mais 3% (v.h.a.) que o verificado em 2019, concluiu a AICCOPN.