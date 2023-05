Contratos-programa para gerir habitação municipal de Lisboa executados em "mais de 99%" em 2022

Bairros sociais em Lisboa. Na imagem, o Bairro do Horizonte © Júlio Lobo Pimentel / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 13:31

Os contratos-programa da Gebalis, responsável pela gestão dos bairros sociais de Lisboa, encerraram 2022 com uma execução de "mais de 99% do orçamentado", anunciou a empresa municipal, indicando que nesse ano foram reabilitadas mais de 320 habitações.

"Em 2022 foram reabilitadas 327 frações, estando em preparação o lançamento de procedimentos concursais que vai levar à reabilitação de diversos edifícios de 11 bairros municipais e mais de 800 fogos", revela a Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, em comunicado.

De acordo com a nota, na apresentação do relatório e contas, o presidente do conselho de administração da Gebalis, Fernando Angleu, salientou que "o ano de 2022 foi a todos os níveis desafiante", mas tal não impediu a empresa de "fortalecer e consolidar" o compromisso de responder "às necessidades dos milhares de cidadãos que compõem as comunidades dos 69 bairros municipais geridos pela Gebalis".

Uma das conclusões do balanço de contas de 2022 é que a Gebalis alcançou uma taxa de execução "superior a 99%" dos contratos-programa celebrados com a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Relativamente à missão da empresa para os próximos anos, a gestora da habitação municipal realça os dois contratos-programa celebrados com a CML "num valor total de 42 milhões de euros, com execução prevista de 2022 até 2026".

Citado em comunicado, Fernando Angleu diz que a capacidade demonstrada na execução alcançada em 2022, ano em que vários fatores externos dificultaram o normal funcionamento do mercado da construção, "é prova de que a empresa não perdeu de vista os seus objetivos fundamentais", destacando a reabilitação das habitações municipais.

Responsável por gerir "um total acima dos 20 mil fogos habitados por mais de 60 mil residentes (cerca de 10% da população de Lisboa)", a Gebalis salienta o investimento nas suas políticas de proximidade, através do reforço dos projetos de intervenção comunitária.

Atualmente, a empresa municipal dispõe de 10 gabinetes de intervenção local e mais dois balcões de atendimento nas lojas do cidadão de Marvila e do Saldanha, tendo efetuado em 2022 "aproximadamente 3.900 ações comunitárias, cerca de 4.500 visitas domiciliárias e mais de 91 mil atendimentos presenciais, telefónicos e por e-mail".

A Gebalis aponta ainda o investimento nos recursos humanos, que em 2022 "aumentou 6% face ao ano anterior", tendo levado a cabo a revisão do Acordo de Empresa, "assumindo os seus trabalhadores como uma das principais valias e considerando a exigência das suas funções".

A reestruturação orgânica desta empresa municipal pretende atingir uma maior eficiência operacional e, assim, melhorar as respostas aos moradores que vivem nos bairros sociais de Lisboa.

"Esta iniciativa da administração, realizada em conjunto com os sindicatos e representantes dos trabalhadores, garantiu melhores condições de trabalho para os atuais e futuros colaboradores", frisa a empresa, destacando também a criação da Academia Gebalis, que no âmbito dos recursos humanos pretende proporcionar às equipas "mais e melhor formação".

Para este ano, a Gebalis prevê avançar com o desenvolvimento de um novo Portal do Morador, assim como a criação de um "contact center" para facilitar e agilizar os contactos personalizados com os residentes dos bairros municipais.

"A Gebalis é uma empresa de pessoas, para as pessoas", reforça o presidente do Conselho de Administração da Gebalis, Fernando Angleu.

No final de abril, a CML aprovou as contas de 2022 da Gebalis, com abstenção de PS, Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) e Livre, os votos contra de PCP e BE, e os votos a favor da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), que governa sem maioria absoluta.