Coodenador da UTAO concorda com novo apoio. TAP preocupa

Rui Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) está preocupado com o potencial impacto da TAP nas contas públicas. Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Negócios, Rui Baleiras critica a falta de transparência na informação veiculada pelo governo sobre a companhia aérea.

"Não me sinto tranquilo enquanto cidadão por não conhecer os compromissos que o Estado português assumiu perante a Comissão Europeia", diz o responsável, que critica o facto de o plano de reestruturação da companhia não ser público. O documento publicado no Jornal Oficial da UE tem muitas falhas, aponta.

"Há dezenas de células numéricas nesse texto substituídas por reticências. São as metas de redução no número de trabalhadores, as metas financeiras a alcançar, a projeção de resultados financeiros. Estes números existem, porque é que não são do conhecimento da opinião pública?", questiona Rui Baleiras.

Apesar das garantias dadas pelo governo de que a TAP não pesará nas contas públicas de 2023, Rui Baleiras diz que não tem "informação em contrário", mas insiste: "Porque é que isso não é divulgado?".

Na mesma entrevista o coordenador da UTAO concorda com a opção do executivo de apoiar as famílias mais carenciadas com 240 euros este mês. Uma medida tomada à custa de um "super brilharete" orçamental, com o défice a situar-se em 1,9% do PIB, quando poderia ter ficado em 1,5%.

O governo "faz isso para não se expor à crítica das oposições de que está a enriquecer, entre aspas, as contas do Estado à custa dos contribuintes", considera Rui Baleiras.

O economista defende que "faz sentido tomar medidas de apoio direto ao rendimento das famílias, sobretudo as mais carenciadas, para mitigar a perda de poder de compra. Não faz muito sentido de maneira geral subsídios a preços, sobretudo de preços de bens cujo consumo nós queremos desincentivar", como os combustíveis.