Corticeira Amorim compra 50% do capital da italiana SACI por 48,66 M€

A Corticeira Amorim anunciou esta terça-feira que chegou a um acordo para a aquisição de 50% do capital social da italiana SACI, por 48,66 milhões de euros.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim, através da filial Amorim Cork, SGPS, S.A., chegou a acordo para a aquisição de metade do capital social da SACI S.r.l, que pertence ao Grupo SACI, sedeada em Ivrea, perto de Turim, Itália.

O grupo SACI era detido, em partes iguais, pelas famílias Getto e Perlich, sedeadas em Itália e na Alemanha, respetivamente, sendo constituído por 17 empresas relacionadas com diversos setores tendo como principal atividade a produção e a comercialização de muselets (arame que se encaixa na cortiça de uma garrafa de champanhe, vinho espumante ou cerveja para impedir que a cortiça surja sob a pressão do conteúdo gaseificado), com uma equipa de cerca de 340 colaboradores e presença em mais de 30 países.

Tem as principais instalações industriais sediadas em Itália, Alemanha e Portugal e os mercados geográficos mais significativos são Itália, França e Alemanha.

O grupo italiano tem vindo a expandir a gama de produtos, que inclui também tampas e cordões de arame, vedantes para as indústrias do vinho e do champanhe, tendo ainda serviço de técnico às caves, incluindo consultoria e instalação dos seus sistemas de transporte e manuseamento, bem como dos sistemas de engarrafamento.

No comunicado ao mercado, a Corticeira Amorim destaca que o Grupo SACI registou um volume de negócios consolidado de 70 milhões de euros e um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 10,5 milhões de euros em 2020.

"Na sequência da decisão da família Perlich de vender a sua participação, os acionistas do Grupo SACI procuraram um sócio que pudesse partilhar a sua visão do negócio e que, portanto, fosse capaz de compreender o setor, colaborando no crescimento e sucesso do Grupo", refere, acrescentando que a corticeira portuguesa "surgiu como um parceiro natural pelos seus 150 anos de atividade e sucesso ao serviço da indústria vitivinícola mundial".