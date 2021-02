Costa afirma que "é natural" que desconfinamento comece pelas escolas

O primeiro-ministro, António Costa (E), ouve o discurso da ministra da Saúde, Marta Temido (D). © LUSA/POOL

António Costa indica que "é natural" que um dos primeiros momentos de desconfinamento passe pela reabertura das escolas.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, esta sexta-feira, o primeiro-ministro recordou que, uma vez que a decisão sobre o encerramento das escolas foi a última a ser tomada pelo Governo, a reabertura do ensino poderá ser um dos primeiros passos do desconfinamento.

Tal como já tinha afirmado em ocasiões anteriores, António Costa recordou que "como é sabido, o governo resistiu o mais que conseguiu ao encerramento de escolas", mencionando os custos elevados que o fecho de escolas trouxe à educação. O PM reconheceu ainda que o ensino é um dos pontos de maior desigualdade.

Embora admita que o desconfinamento possa começar pelas escolas, António Costa não definiu quando é que tal poderia acontecer.

"O único compromisso" assumido pelo PM é o da apresentação do plano de desconfinamento a 11 de março. E, mesmo nessa data, só tendo em conta as "condições objetivas" que se verifiquem na altura é que poderão ser tomadas as decisões.

"Nos próximos 15 dias é preciso manter tudo como temos feito até agora", frisou Costa.