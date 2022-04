Costa anuncia nova descida do ISP a partir de segunda-feira

epa09876077 Portuguese Prime Minister Antonio Costa presents the program of the XXIII Constitutional Government at the Portuguese Parliament in Lisbon, Portugal, 07 April 2022. EPA/TIAGO PETINGA © EPA

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira uma nova descida do Imposto sobre os Combustíveis (ISP), que ocorrerá a partir de 2 de maio (segunda-feira). A medida permitirá diminuir a carga fiscal nos preços dos combustíveis "em 20 cêntimos por litro, o que permitirá reduzir em 62% o aumento do preço da gasolina e em 42% o aumento do preço do gasóleo", de acordo com o chefe de Governo.

"Quero anunciar que tendo sido promulgada a lei aprovada no Parlamento na passada sexta-feira, na próxima segunda-feira a nova descida do ISP vai baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro", revelou o primeiro-ministro.

O anúncio foi feito por António Costa na abertura da discussão parlamentar sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2022 (OE2022), um dia depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter promulgado a suspensão dos limites mínimos do ISP, uma proposta do Governo aprovado na Assembleia da República a 22 de abril.

O decreto aprovado permite baixar o ISP para o equivalente a uma redução do IVA dos combustíveis a 13%, uma redução que vigorará durante dois meses. O Governo estima que a medida terá um custo a rondar os 85 milhões de euros por mês, 170 milhões de euros até ao final de junho.

O primeiro-ministro enquadrou esta medida num conjunto mais alargado de opções para atenuar o impacto da inflação em diferentes setores da economia, considerando que esse impacto será "temporário". E, apesar de reconhecer existirem incertezas, garantiu que o OE2022 "responde às necessidades do país".

A par da medida que visa os combustíveis afirmou, também, que entre as descidas de impostos e subvenções a proposta do OE2022 prevê mais de 1300 milhões em apoios a empresas e famílias. Sublinhou, assim, que o OE2022 "tem respostas concretas e é virado para o país real".

Acrescentou, ainda, outras medidas já conhecidas do OE, como o aumento extraordinário das pensões, o desdobramento dos escalões do IRS e aumento do mínimo de existência. E ainda a aplicação do IRS Jovem e o alargamento da gratuitidade das creches.

De acordo com Costa, "o cenário geopolítico alterou-se profundamente, com a bárbara invasão da Ucrânia pela Rússia e as suas consequências nos planos humanitário, social e económico, com reflexos expressivos no aumento dos preços da energia e na rutura das cadeias de abastecimento". "Mas deve um país decidido e um Governo de ação rever em baixa as suas ambições perante este cenário? A resposta é que obviamente pode, mas que não deve", argumentou.

"O que resta de 2022 comporta amplos espaços de incerteza - foi assim nos últimos dois anos e será assim nos próximos tempos. Mas, a incerteza não pode fazer o país de abandonar a trajetória de aproximação à União Europeia", disse.

Nesse âmbito, defendendo que a proposta do OE2022 é semelhante à chumbada em outubro de 2021, garantiu que a prioridade continua a ser "apoiar o crescimento e a recuperação económica do país", através do aumento do investimento e do rendimento das famílias".

O primeiro-ministro defendeu, ainda, que o OE2022 a ser debatida "foi referendada e a resposta dos portugueses foi absolutamente esclarecedora", aquando as eleições legislativas de janeiro de 2022.

O debate do OE2022 decorre entre esta quinta-feira e amanhã (sexta-feira). PSD, Iniciativa Liberal, Chega, PCP e Bloco de Esquerda já anunciaram que vão votar contra.