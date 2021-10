Costa convoca Conselho de Ministros de urgência para esta segunda-feira

O primeiro-ministro, António Costa, intervém na sessão plenária do debate preparatório do Conselho Europeu, na Assembleia da República, em Lisboa, 20 de outubro 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, convocou um Conselho de Ministros de urgência para esta segunda-feira, pela 21h30, na Presidência do Conselho de Ministros, avança a SIC Notícias.

Antes da reunião com os ministros, às 16h00, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, deverá dar uma conferência de imprensa na Assembleia da República sobre o Orçamento do Estado para 2022, horas depois de Jerónimo de Sousa ter anunciado que o PCP vai vota contra a proposta de OE2022. Na sequência desta declaração dos comunistas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio reiterar que se o documento não for aprovado na votação da generalidade, na próxima-quarta-feira, irá dissolver o Parlamento.

Neste momento, feitas as contas, com o anúncio esta segunda-feira de manhã do voto negativo dos dez deputados do PCP contra a proposta do OE2022, tudo indica que este venha a ser chumbado na generalidade, já que ontem o Bloco de Esquerda manifestou também a sua intenção de não viabilização (com 19 votos), tal como PSD (79), CDS-PP (cinco), Chega (um) e Iniciativa Liberal (um). O Partido Socialista, que conta com 108 deputados, deverá votar a favor. Há para já cinco deputados que vão abster-se, os três deputados do PAN e duas deputadas não-inscritas, e não é claro qual o sentido de voto dos dois deputados do Partido Ecologista "Os Verdes".