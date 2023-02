Costa diz que governo dá hoje "passo importantíssimo" na habitação

© RODRIGO ANTUNES/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, assina esta quinta-feira um artigo de opinião no jornal Público, no qual escreve que a "habitação foi sempre uma prioridade" para o governo, que esta quinta-feira dará "mais um passo importantíssimo na consolidação [da habitação] como pilar do Estado Social".

Realiza-se esta quinta-feira um Conselho de Ministros dedicado exclusivamente à habitação. "Não podemos baixar os braços. Erguemos os alicerces necessários para podermos afirmar hoje, com confiança, que não começámos pelo telhado. A habitação foi sempre uma prioridade para nós e hoje damos mais um passo importantíssimo na sua consolidação como pilar do Estado Social", afirma o primeiro-ministro.

Costa não detalha que tipo de medidas prepara o governo. Revela somente que o pacote de medidas para a habitação assenta em "cinco eixos fundamentais": aumentar o número de imóveis afetos a uso habitacional; simplificar os processos de licenciamento de construção, aquisição e utilização de habitação; aumentar a oferta de fogos para arrendamento habitacional; combater a especulação; e apoiar as famílias.

No artigo de opinião, o chefe do executivo argumenta que o tema da habitação está na agenda do governo desde que assumiu funções, pela primeira vez, em 2015. Relembra o lançamento da Agenda para a Década, em 2014, que identificou "a necessidade de lançamento de uma Nova Geração de Políticas de Habitação".

Nesse sentido, relembra medidas governamentais já tomadas, como o programa 1.º Direito ("com o objetivo de acabar com as situações habitacionais indignas existentes") e o Porta de Entrada (primeiro programa direcionado para o alojamento urgente e de emergência"), bem como os programas Reabilitar para Arrendar e Arrendamento Acessível. "E, para incentivar a colocação de casas no mercado de arrendamento e a estabilidade dos contratos, criámos ao nível fiscal taxas de imposto mais favoráveis, de que hoje beneficiam cerca de 30 mil contratos", acrescenta o primeiro-ministro.

As medidas que serão aprovadas esta quinta-feira ainda não são conhecidas. No entanto, o Jornal de Negócios avança esta quinta-feira que as licenças de alojamento local passarão a ser temporárias, enquanto o Jornal de Notícias dá conta que o governo vai suavizar os aumentos de rendas sociais em dívida, permitindo que rendas em atraso possam ser pagas em três anos.

Antes, já o semanário Expresso tinha noticiado deste Conselho de Ministros deverá sair o anúncio de um novo mecanismo de apoio permanente às rendas, que terá por objetivo travar o agravamento da taxa de esforço das famílias em caso de quebra de rendimento. Além disso, o governo também estará a preparar-se para acabar com os vistos gold, prevendo-se ainda a criação de estímulos, nomeadamente fiscais, para que os proprietários canalizem para o arrendamento habitacional casas que se encontram no alojamento local e devolutas.