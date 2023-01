Costa diz que Galamba e Marina não se embaraçam com a transparência

O primeiro ministro, António Costa © LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, justifica a escolha de João Galamba para ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves para titular da pasta da Habitação com a experiência governativa e a consciência que ambos têm com a necessidade de transparência e democracia para boa contratação pública.

"São duas pessoas com experiência governativa, que conhecem os meandros da administração pública que não se embaraçam com as exigências da transparência e democracia para a boa contratação pública, que dão garantias de que não haverá descontinuidade e que haverá estabilidade uma execução das políticas", afirmou esta segunda-feira o chefe do executivo de maioria absoluta socialista, numa declaração aos jornalistas sobre a remodelação do governo, no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa.

