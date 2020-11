Costa: "ficaria surpreendido se não houvesse estado de emergência no Natal"

António Costa © MÁRIO CRUZ/LUSA

O primeiro-ministro já dá como certo que o Natal vai ser passado em estado de emergência. "Ficaria muito surpreendido se não houvesse estado de emergência no Natal", afirmou António Costa na conferência de imprensa esta sábado no Palácio da Ajuda.

O chefe do Governo foi questionado sobre a possibilidade de prolongar o regime de exceção por mais tempo, dizendo que ficaria surpreendido se tal não acontecesse, mas recusou avançar que medidas poderiam ser tomadas.

"O conteúdo concreto do estado de emergência é aquele que ficar decidido pelo decerto do Presidente da República com autorização da Assembleia da República", sublinhou o primeiro-ministro, recusando antecipar medidas. "E não vale a pena começarmos já a antecipar aquilo que possa vir a acontecer", frisou o chefe do Governo.

"Concentremo-nos nas medidas que vamos viver nos próximos 15 dias e depois daqui a 15 dias falaremos sobre as medidas que vigorarão depois", sublinhou António Costa.

Em atualização