Costa garante que nenhum reformado vai receber menos em 2024

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu, esta quarta-feira que, "em 2024, ninguém vai receber menos do que em 2023", face ao risco de corte nas pensões que pode chegar aos 252 euros anuais ou 18 euros mensais para uma prestação média de 501 euros do regime geral da Segurança Social.

A perda de rendimentos decorre da alteração da base de cálculo das reformas, uma vez que o governo decidiu reduzir a percentagem da atualização regular para 2023 como contrapartida do bónus de mais meia pensão que vai ser pago em outubro a todas as pensões até 5318 euros, isto é, até 12 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que neste momento está nos 443, euros.

Assim e tendo em conta a mudança da fórmula introduzida pelo governo para 2023, até 886 euros de pensão, o aumento que seria de 8% baixa para 4,43%; entre 886 e 2659 euros, a subida prevista de 7,64% passa para 4,07%; e, entre 2659 euros e 5318 euros, a atualização que seria de 7,1% desce para 3,53%. A proposta ainda precisa do aval da Assembleia da República, mas a aprovação está garantida pela maioria absoluta socialista.

Perante este cenário, António Costa, assegurou que o governo tomará "todas as medida necessárias para, no limite da capacidades que o país tem, poder apoiar o rendimento de todas as famílias e dos pensionistas, cujo rendimento é menos flexível" e que, por isso, o Estado "tem de proteger".

O primeiro-ministro explicou que o "suplemento extraordinário que será pago já em outubro serve para responder às necessidades" no imediato e garantiu que "o aumento em 2023 somado a esse suplemento não tira um cêntimo ao que está previsto na lei". "Daqui por um ano" o governo "fixará o aumento para 2024", sublinhou.

De acordo com a lei, as reformas são atualizadas segundo a média de crescimento do PIB nos últimos dois anos e a inflação apurada em novembro. E o primeiro-ministro afirmou que, para 2023, as previsões da inflação para Portugal da Comissão Europeia é de 3,6%, ou seja, bem abaixo da subida de preços, sem habitação, de 7,1%, estimada para este ano. O que só por esse facto implica um aumento inferior em 2024 das prestações. "O aumento das pensões para 2024 vai depender muito se a inflação é acima ou abaixo dos 3,6%", concluiu António Costa.