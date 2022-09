Primeiro-ministro António Costa. © ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Governo está em condições "de adotar novas medidas de resposta à inflação sem colocar em causa outros objetivos como o reforço do SNS ou a redução da dívida pública", afirmou o primeiro-ministro.

No total, este pacote de medidas vai custar ao cofres do Estado "2,4 mil milhões de euros". Apesar disso, António Costa garante que o Governo "vai cumprir tranquilamente os objetivos que estavam fixados" para redução do défice e de despesa pública para 2022.