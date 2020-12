O primeiro-ministro, António Costa © MÁRIO CRUZ/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Dezembro, 2020 • 16:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com uma nota hoje publicada na página da Presidência da República, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "aceitou as propostas do primeiro-ministro de exoneração".

"As posses terão lugar, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, na terça-feira, pelas 18h00", acrescenta-se na mesma nota.

(em atualização)