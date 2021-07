Costa nega que planos de qualificação se destinem sobretudo a financiar o Estado

O primeiro-ministro, António Costa © EPA/KENZO TRIBOUILLARD

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2021 • 12:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro rejeitou esta quarta-feira que os planos de investimentos do Governo se destinem sobretudo a financiar o Estado, apontando que para a formação profissional dos funcionários públicos estão destinados cerca de 80 milhões de euros.

"Ao contrário do que muitas vezes tenho ouvido dizer, estes planos não se destinam a financiar o Estado. Há uma pequena parcela para a qualificação dos funcionários públicos, cerca de 80 milhões de euros num universo total de 5,5 mil milhões de euros", declarou António Costa.

O líder do executivo falava no Picadeiro Real do Museu dos Coches, em Lisboa, após a cerimónia de assinatura de um acordo sobre formação profissional celebrado entre a UGT, as confederações patronais e o Governo -- um compromisso que não envolveu a CGTP-IN.

De acordo com o primeiro-ministro, as verbas serão postas à disposição "seja do sistema educativo, seja dos centros de formação profissional, politécnicos, universidades e empresas".

"É essencial podermos aproveitar estes recursos -- e aproveitá-los bem. Esta formação não pode ser para se disfarçar situações de desemprego", advertiu.

Para António Costa, o acordo agora alcançado em sede de concertação social "é da maior importância para o futuro do país".

"Entre o Plano de Recuperação e Resiliência e o Portugal 2030, temos mais de cinco mil milhões de euros exclusivamente dedicados às qualificações e às competências. A mobilização destas verbas exige necessariamente um ativo envolvimento dos parceiros sociais", indicou.

Nos programas de formação e qualificação profissional, segundo o líder do executivo, "há uma parte do esforço que compete naturalmente às políticas públicas".

Nesse sentido, disse já estarem abertos "dois avisos da maior importância: Um para a formação de jovens nas áreas da ciência e tecnologias, envolvendo cerca de 30 mil; e outro para formar 1,145 milhões de adultos ativos".

"É um esforço gigantesco que temos só nestas duas áreas", acrescentou.