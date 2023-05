Costa salienta exportações de bens como fator de confiança para investidores

António Costa, primeiro-ministro © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, salientou que as exportações de bens estão a crescer mais do que as exportações de serviços, e considerou que este indicador constitui um fator de confiança para quem investe em Portugal.

António Costa discursava no fim de uma visita à sede da empresa Accenture Portugal, em Lisboa, durante a qual entrou em contacto, por videoconferência, com quadros de três novos centros tecnológicos deste grupo multinacional recentemente criados em Matosinhos, Aveiro e Coimbra.

"A exportação de bens está a crescer mais do que a exportação de serviços. E esta mensagem é muito importante porque é isso que permite dar confiança a quem está a investir", afirmou o primeiro-ministro.

Ressalvando que não desvaloriza o contributo económico do turismo, António Costa realçou que "o que tem crescido mais nas exportações tem sido mesmo a exportação de bens, um crescimento muito superior ao crescimento da exportação de serviços".

"E, dentro dos serviços, os outros serviços, como os da Accenture, têm crescido mais do que tem sido o crescimento do turismo", acrescentou.

No seu discurso, o primeiro-ministro apontou os "recursos humanos altamente qualificados" como uma das vantagens comparativas de Portugal e a capacidade de "reter o talento" como "o maior desafio" do país.

Perante os dirigentes da Accenture Portugal, assegurou que o número de alunos do ensino superior "vai continuar a crescer".

"O país vai continuar a investir naquilo que é o vosso recurso natural mais importante, que é o talento. Vamos continuar a investir no talento, e é preciso continuar a atrair o investimento necessário para podermos fixar e aproveitar totalmente este potencial", disse.

Após esta visita, o primeiro-ministro não respondeu a perguntas dos jornalistas.