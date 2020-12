Costa segura Eduardo Cabrita. "Mantenho total confiança no ministro"

O primeiro-ministro, António Costa © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

"Mantenho total confiança em Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna". Com esta frase, o primeiro-ministro afastou qualquer demissão do titular das forças de segurança depois do caso da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no aeroporto de Lisboa.

"Fez o que lhe competia fazer", assegurou o primeiro-ministro, indicando que "assim que houve notícia do caso mandou abrir um inquérito, o inquérito que mandou abrir foi o que permitiu apurar a totalidade da verdade, comunicou imediatamente às autoridades judiciárias para procederem criminalmente e assegurou com a Provedora de Justiça um mecanismo ágil para poder ser feita a reparação devida à família por este ato bárbaro que ocorreu por parte de uma força de segurança", afirmou.

Em causa, a morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk que levou à acusação de três inspetores do SEF por homicídio qualificado, que estão em prisão domiciliária e cujo julgamento vai começar no próximo ano.

António Costa acrescentou que "mais do que isso já tem pronta uma reforma do nosso sistema de polícias de fronteiras que sofrerá uma reforma profunda de forma a o ajustar, não só à necessidade de haver um respeito escrupuloso da legalidade democrática e dos direitos humanos, mas também para dar cumprimento a uma medida já prevista no programa do governo que era haver uma separação total entre o que são as funções policiais e as funções de gestão administrativa dos estrangeiros em Portugal".

A 30 de março foram detidos pela PJ os três inspetores suspeitos de estarem implicados nas agressões e o MAI demitiu os responsáveis do SEF na direção de fronteiras no aeroporto.

O caso levou à demissão do diretor e do subdiretor de Fronteiras do aeroporto de Lisboa e, na quarta-feira, da diretora do SEF, Cristina Gatões, e à instauração de 12 processos disciplinares.