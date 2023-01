Costa segura ministra da Agricultura e garante coesão no governo

O primeiro-ministro, António Costa © Gerardo Santos / Global Imagens

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta sexta-feira, em Braga, que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, "tem condições para continuar" no cargo, depois da polémica em torno das contas arrestadas de Carla Alves e do marido e que provocaram a queda da secretária de Estado da Agricultura.

"A ministra da Agricultura com condições para continuar? Sim", afirmou perentoriamente o chefe do governo. Já soube a a demissionária secretária de Estado, Costa voltou a defender que "Carla Alves não foi alvo de nenhuma investigação judicial". "Ela própria decidiu demitir-se", realçou.

António Costa assegurou ainda que "o governo está coeso" e que "nenhuma das demissões teve a ver com coesão". "Houve problemas de saúde, outros sentiram que ficaram sem condições políticas", esclareceu António Costa.

Costa reconheceu, contudo, que "ninguém gosta de problemas na sua organização". E acrescentou: "Eu não gosto de ter problemas. Mas não confundamos o essencial, que são os problemas que dizem respeito aos portugueses". O primeiro-ministro preferiu apontar a agulha para a "execução dos fundos comunitários" e do "projetos do Programa de Recuperação e Resiliência".