Costa vai propor ao PR circuito para "transparência e confiança" na nomeação de governantes

O primeiro-ministro, António Costa, ladeado pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que vai propor ao Presidente da República um circuito para "garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação" de membros do governo, considerando que este sistema pode ser melhorado.

"Irei propor ao senhor Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação", anunciou António Costa durante o debate da moção de censura ao Governo, em resposta à deputada única do PAN, Inês Sousa Real.

O primeiro-ministro deixou claro que falará primeiro com Marcelo Rebelo de Sousa e que depois anunciará o que vai propor "para que o circuito possa ser melhorado porque pode ser melhorado".