Covid-19. Portugal já tem 199 511 pessoas com vacinação completa

©

Dinheiro Vivo 16 Fevereiro, 2021 • 20:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo relatório da DGS, enviado às redações esta terça-feira, indica que Portugal continental já tem 199 511 pessoas com a vacinação completa (duas doses) contra a covid-19, mais 93568 que na semana anterior, e um total de 332 762 com apenas a primeira dose, mais 33 687 que na semana anterior.

A Norte há 171 789 pessoas vacinadas, destas 3% da população com a primeira dose e 25 com a segunda; no Cebntro há 128 580: 5% com a primeira dose e 3% com a segunda; Lisboa e Vale do Tejo tem 168 196 pessoas vacinadas: 3% com a primeira dose e 2% com a segunda; no Alentejo são 43 951: 6% com a primeira dose e 4% com a segunda; no Algarve são 18 681 pessoas vacinadas: 3% com a primeira dose e 1% da população com a segunda também.