Covid.-19. Restauração e comércio de Lisboa recebem até 8000 euros

A Câmara de Lisboa prepara-se para apoiar as empresas de restauração e comércio que apresentem quebras de 25% ou mais na sua faturação devido aos efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus na atividade. A autarquia liderada por Fernando Medina irá atribuir um apoio a fundo perdido até 8000 euros.

Segundo avança o Jornal de Negócios, os apoios a atribuir destinam-se a empresas com vendas até meio milhão de euros e incluem os bares e discotecas que têm estado de portas fechadas devido às restrições impostas para combater a pandemia.

As empresas que registem uma faturação anual até aos 100 mil euros podem receber um apoio de quatro mil euros. As que apresentam vendas entre 100 mil e 300 mil euros receberão seis mil euros. Já as que respondem por um volume de negócios de 300 mil a 500 mil euros terão um apoio máximo oito mil euros.

Segundo Fernando Medina, o acesso aos apoios será muito pouco burocrático. As empresas vão poder aceder a esse fundo através de uma plataforma informática. O dinheiro será posto à disposição dos empresários o mais rapidamente possível.

Para se candidatarem as instituições não podem ter dívidas ao Fisco nem à Segurança Social e terão de anexar um documento do contabilista certificado a atestar a quebra de faturação entre janeiro e setembro deste ano face ao período homólogo de 2019. A autarquia de Lisboa irá pagar este apoio em duas fases: dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

Fernando Medina irá ainda lançar esta manhã apoios às famílias com quebras de rendimento, ao setor social, cultura e agentes culturais.

Segundo o Jornal de Negócios, a autarquia de Lisboa tem um orçamento de 20 milhões de euros para todos estes apoios.