Creches, pré-escolar e primeiro ciclo abrem segunda-feira

Lisboa, 10/09/2020 - Creche CAI Vale Fundão e os desafios durante a pandemia, Largo Vitoriano Braga em Marvila. (André Luís Alves / Global Imagens ) © André Luís Alves / Global Imag

O primeiro-ministro, António Costa, está esta quinta-feira a anunciar a abertura progressiva da sociedade portuguesa. Já a partir de segunda-feira, 15, creches, pré-escolar, primeiro ciclo e ATL para essas idades podem abrir. Mas o calendário não se fica por aqui: a partir da próxima semana, o comércio ao postigo, os cabeleireiros, manicures e similares, também podem abrir portas. Além disso, livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária e bibliotecas e arquivos, também pode retomar a suas atividades presenciais.

A partir de 5 de abril, recomeçam as aulas presenciais do segundo e terceiro ciclo, os equipamentos sociais na área da deficiência abrem, bem como museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares e lojas até 200 m2 com porta para a rua, indicou António Costa.

Além disso, após a Páscoa, feiras e mercados não alimentares podem reabrir por decisão municipal; as esplanadas (com um máximo de 4 pessoas), as modalidades desportivas de baixo risco podem retomar e atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo pode também retomar.

Uma quinzena depois, a 19 de abril, disse o chefe de Governo, regressam as aulas presenciais no ensino secundário e ensino superior. Além disso, cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos abrem portas. E as lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação retomam atividade presencial.

Durante a conferência de imprensa, o primeiro-ministro indicou que "o que nos permitiu chegar ao momento em que com segurança podemos falar do programa de reabertura progressiva da sociedade" foi o comportamento dos portugueses.

Ainda assim, a "reabertura é a conta gotas". "Os dados são claros. Estamos hoje abaixo do número de novos casos por 100 mil habitantes abaixo da linha de risco que todos os especialistas consensualização como aceitável", disse.

O primeiro-ministro indicou que é preciso cautela na reabertura da sociedade porque "se hoje estamos melhor que há duas semanas, continuamos a estar numa situação pior do que a de 11 setembro, quando decretamos estado de contingência, e 4 de maio quando iníciamos o desconfinamento".

Em termos de regras gerais, indicou, há o dever geral de confinamento até à Páscoa, a 4 de abril. Está proibido ainda a circulação entre conselhos nos próximos fim de semana e também na semana de 26 de março a 5 de abril.

(em atualização)