Creches, pré-escolar e primeiro ciclo abrem segunda-feira

Creches. © André Luís Alves / Global Imagens

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira a abertura progressiva da sociedade portuguesa. Já a partir de segunda-feira, 15 de março, creches, pré-escolar, primeiro ciclo e ATL para essas idades podem abrir. O primeiro-ministro tem vindo a defender que os custos para os alunos de não haver ensino presencial são elevados, tendo resistido em fazer regressar o ensino não presencial neste início de ano. Além disso, vinha a defender que a reabertura deveria ser feita pelas escolas. Os especialistas vinham a defender que os alunos dos primeiros anos de ensino são os que comportam menos riscos. Por isso, a reabertura começa pelas creches, pré-escolar e primeiro ciclo.

Mas o calendário não se fica por aqui: a partir da próxima semana, o comércio ao postigo, os cabeleireiros, manicures e similares, também podem abrir portas, tal como vinha já a ser avançado por alguns órgãos de comunicação social durante esta quinta-feira. Além disso, livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária, bibliotecas e arquivos, também pode retomar a suas atividades presenciais.

Logo a seguir à Páscoa, a 5 de abril, recomeçam as aulas presenciais do segundo e terceiro ciclo de ensino. Os equipamentos sociais na área da deficiência abrem. E museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares, assim como, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua podem voltar a abrir, indicou António Costa.

Também a seguir à Páscoa, feiras e mercados não alimentares podem reabrir mas, essa decisão cabe às autarquias. As esplanadas podem voltar a funcionar desde que com um máximo de quatro pessoas; E as modalidades desportivas de baixo risco podem retomar, a atividade física ao ar livre de até quatro pessoas pode ser desenvolvida. Os ginásios sem aulas de grupo podem também retomar a sua atividade.

Uma quinzena depois, a 19 de abril, revelou o chefe de Governo, regressam as aulas presenciais no ensino secundário e ensino superior. Além disso, cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos podem reabrir portas. As lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação retomam atividade presencial.

Também a partir de 19 de abril a restauração passa a poder voltar a ter clientes no interior, com um máximo de quatro pessoas, enquanto nas esplanadas o limite aumenta para seis pessoas. A restauração terá ainda de funcionar com restrições de horários, o que deixará de acontecer a 3 de maio. A partir de então, está previsto que o número máximo de pessoas no interior dos restaurantes e pastelarias suba para seis e o das esplanadas para 10.

Durante a conferência de imprensa, o primeiro-ministro indicou que "o que nos permitiu chegar ao momento em que, com segurança, podemos falar do programa de reabertura progressiva da sociedade" foi o comportamento dos portugueses. Ainda assim, a "reabertura é a conta-gotas". "Os dados são claros. Estamos hoje abaixo do número de novos casos por 100 mil habitantes abaixo da linha de risco que todos os especialistas consensualização como aceitável", disse.

O primeiro-ministro indicou que é preciso cautela na reabertura da sociedade porque "se hoje estamos melhor que há duas semanas, continuamos a estar numa situação pior do que a de 11 setembro, quando decretamos estado de contingência, e do que estávamos a 4 de maio quando iniciámos o desconfinamento" no ano passado.

Em termos de regras gerais, indicou, há o dever geral de confinamento até à Páscoa, a 4 de abril. Está proibida ainda a circulação entre concelhos nos próximos fins de semana e também na semana de 26 de março a 5 de abril.

(Notícia atualizada pela última vez às 21:22)