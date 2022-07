BdP alerta que "Credit Essencial" não tem habilitação para exercer atividades financeiras

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa © Angelo Lucas/Globalimagem

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta segunda-feira que a entidade Credit Essencial não está habilitada a exercer em Portugal atividades financeiras como a atividade de intermediário de crédito ou a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito.

De acordo com o mesmo documento, estas atividades estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, cuja lista pode ser consultada no portal do supervisor financeiro (www.bportugal.pt) e no portal do Cliente bancário (clientebancario.bportugal.pt).