Crédito ao consumo aumenta 21% em março

Os empréstimos por via de cartão de crédito e descoberto tiveram um incremento de 17,2%, em março face ao mês anterior. © Pixabay

O montante de crédito concedido em março subiu para 745 milhões de euros, o que traduz um aumento homólogo de 4,2%, avançou esta segunda-feira o Banco de Portugal. Na comparação com fevereiro, o valor contratado registou um incremento de 21%.

Os novos contratos de crédito pessoal atingiram os 358 milhões de euros em março deste ano, uma subida de 20,5% face ao mês anterior. Também o crédito para aquisição de automóvel apresenta uma subida em cadeia de 23,6%, para 264 milhões. E no que toca a empréstimos por via de cartão de crédito e descoberto verificou-se um incremento de 17,2%, atingindo os 123 milhões de euros.

A subida do valor emprestado pelas entidades bancárias é acompanhada do aumento do número de contratos celebrados em março. O incremento homólogo é de 0,4%, mas em cadeia (comparação com fevereiro) verifica-se um crescimento de 16,6%.

Em março, foram celebrados mais de 149 mil novos contratos. No âmbito do crédito pessoal, foram fechados mais de 51 mil novos contratos, um incremento de 17% face ao mês anterior. Para aquisição de carro, registaram-se 17.252 contratos, um aumento de 22%. No que toca a cartões de crédito e descoberto, verificou-se a existência de mais de 81 mil contratos, um incremento de 15,2%.