Crédito ao consumo com crescimento homólogo de 31,6% em março

O crédito ao consumo continua a subir. Segundo os dados do Banco de Portugal, em março foram realizados 148.523 novos contratos no valor global de quase 711,4 milhões de euros., o que representa um crescimento homólogo de 25,1% no número de operações e de 31,6% no valor contratado. São quase 171 milhões de euros a mais do que em março de 2021.

Na comparação com o mês anterior, a variação é de 15,4% no número de contratos e de 12,9% no valor, já que em fevereiro os portugueses haviam subscrito 128.673 novos créditos no valor de 630,3 milhões de euros.

A grande maioria dos novos créditos são referentes a cartões e a [saldo] a descoberto, num total de 82.707 créditos, no valor de 119 milhões de euros. Em valor, a maior percentagem de operações refere-se a crédito pessoal: foram 49.554 novos contratos assinados em março, no montante global de 357 milhões de euros.

Já o crédito automóvel é responsável por 16.262 novos contratos, no valor de 236 milhões de euros.

Refira-se que, no caso do crédito pessoal, o montante concedido em novos contratos sem finalidade específica aumentaram, em termos homólogos, 42,2%; no caso dos cartões de crédito, linha de crédito, contas correntes bancárias e as facilidades de descoberto, o crescimento face a março de 2021 foi de 40,8%.