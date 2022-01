Crédito ao consumo sobe 9,6% em novembro

© ANDRE PAIN/AFP

O volume de novos créditos ao consumo subiu 9,6% em novembro face ao mês anterior, fixando-se em 629,2 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal. Já em comparação com novembro de 2020, o volume de novos créditos ao consumo aumentou 24,4%.

A maior subida foi registada no crédito concedido através de cartões de crédito e linhas a descoberto, que aumentou 16,5% em novembro face ao mês anterior, para 113 milhões de euros. O crédito pessoal teve um incremento de 11,9% para 296 milhões de euros. ​Já o crédito automóvel subiu 3,6% para 221 milhões.

O número de novos contratos nos cartões de crédito e linhas a descoberto teve um incremento de 16%, totalizando 80 080 novos contratos. No crédito pessoal, o número de novos contratos efetuados subiu 15,5% para 44 605. No crédito automóvel, foram realizados 14 902 novos contratos, mais 1,7% do que em outubro.