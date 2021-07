Crédito às famílias volta a subir em junho (Imagens de arquivo) © Pixabay

O total de empréstimos às famílias voltou a subir em junho, situando-se agora nos 122.567 milhões de euros, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos aos particulares ascendia no final do passado mês de junho a 122.566,5 milhões de euros, acima dos 122.188,5 milhões de euros do mês anterior e dos 118.979 milhões de euros de junho de 2020.

Nos particulares, os empréstimos à habitação interromperam a trajetória ascendente registada desde dezembro de 2019, recuando para os 94.793,9 milhões de euros, valor que compara com os 96.665,6 milhões de euros em abril e os 93.623,6 milhões de euros homólogos.

Em junho, a taxa de variação anual dos empréstimos a particulares para habitação foi de 3,7%, o que reflete um aumento de 0,2 pontos percentuais, face a maio.

Os dados divulgados hoje pelo banco central apontam ainda que os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizaram 168,5 mil milhões de euros no final de junho, com a taxa de variação anual de 7%, valor 0,5 pontos percentuais abaixo do registado em maio.