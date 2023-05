Crédito para comprar casa trava a fundo há nove meses consecutivos

Lisboa, 12/01/2023 - ​Restaurantes na Rua das Portas de Santo Antão em Lisboa, antigos, novos e os que fecharam. A designação de comida portuguesa tradicional por empresários estrangeiros. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O crédito à habitação tem vindo a desacelerar há nove meses consecutivos. No final de abril, os bancos emprestaram 99,6 mil milhões de euros às famílias para comprar casa, menos 100 milhões de euros face ao mês anterior. "A concessão destes empréstimos desacelerou, relativamente ao mês homólogo do ano anterior, pelo nono mês consecutivo: a taxa de variação anual passou de 4,8% em julho de 2022 para 1,4% em abril de 2023", de acordo com o relatório do Banco de Portugal divulgado esta terça-feira.

Em sentido inverso, os empréstimos ao consumo, para adquirir automóveis ou eletrodomésticos, por exemplo, cresceram, em abril deste ano, 4,4% comparativamente com o mesmo mês de 2022, totalizando 20,7 mil milhões de euros.

(Em atualização)