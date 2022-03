Crescimento da reabilitação urbana abranda em fevereiro

© Artur Machado/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Março, 2022 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A reabilitação urbana desacelerou, em fevereiro, com uma subida de 5,3% na carteira de encomendas, face aos 7,9% de janeiro, anunciou esta segunda-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

"De acordo com os dados recolhidos no inquérito mensal, referente ao mês de fevereiro de 2022 realizado pela AICCOPN junto dos empresários do setor que atuam no segmento da reabilitação urbana, regista se uma desaceleração da evolução positiva dos principais indicadores qualitativos", informou a associação, em comunicado.

Assim, no mês em análise, o indicador que mede a evolução do nível de atividade registou um aumento de 5,3% na carteira de encomendas, em termos homólogos, o que representa uma variação inferior à observada no mês anterior (7,9%).

Já o índice de nível de atividade registou uma variação de -0,6%, face a fevereiro de 2021, depois de, em janeiro, ter aumentado 1%, "o que traduz uma estabilização face ao observado nos primeiros meses de 2021 e um abrandamento face aos crescimentos ocorridos no final do ano passado", apontou a associação.

Por fim, relativamente à produção contratada, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção foi estimado em 8,7 meses em fevereiro, o que traduz uma redução face aos 9,6 meses do mês anterior, apesar de se manter superior aos 8,5 meses estimados há um ano.