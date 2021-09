Crescimento do volume de negócios nos serviços desacelera em julho para 11,8%

Todas as secções "contribuíram positivamente" para o aumento do índice global, sendo o "comércio por grosso; comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos", denotaram o maior contributo (4,7 p.p.), com um crescimento homólogo de 7,6% (18,4% em junho) © DR

O volume de negócios nos serviços aumentou em julho, em termos homólogos, 11,8%, menos 8,7 pontos percentuais face ao observado em junho (20,5%), divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Esta evolução reflete em larga medida um efeito de base, dado que a comparação incide em meses de 2020 muito afetados pela pandemia", esclarece o INE, adiantando que em julho deste ano, o índice se situou "6,3% abaixo de julho de 2019".

Realça ainda que o índice, não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário, passou de um crescimento de 21,2% em junho para 9,5% em julho.

A variação em cadeia do índice, por sua vez, apresentou uma queda de 0,3% em julho, contra uma subida de 5,4% em junho, salienta o INE.

Todas as secções "contribuíram positivamente" para o aumento do índice global, sendo o "comércio por grosso; comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos", denotaram o maior contributo (4,7 p.p.), com um crescimento homólogo de 7,6% (18,4% em junho).

No entanto, o comércio por grosso apresentou um aumento 11,6%, menos 5,7 p.p. que no mês anterior e o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos teve uma quebra de 4,6%, contra um aumento de 22,6% em junho.

Já os transportes e armazenagem, ao apresentaram um aumento de 30,1% (30,2% no mês anterior), contribuíram para o índice total com 3,2 p.p., segundo o INE, que destaca os transportes aéreos, que apesar da "desaceleração significativa" face a junho (-44,3 p.p.) continuaram a apresentar um aumento homóloga "muito elevado" (121,3%).

O INE refere que, mesmo assim, o índice desta divisão é 54,6% inferior a julho de 2019.

No caso do alojamento, restauração e similares, há a registar em julho um aumento 36,4% (61,5% em junho), tendo contribuído para com 2,1 p.p. para o índice geral.

Quanto aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, ajustado de efeitos de calendário, apresentaram aumentos homólogas de 1,0%, 4,0% e 5,6%, respetivamente, contra subidas de 0,3%, 8,8% e 10,0% em junho, pela mesma ordem.