Crise energética: Governo diz que tem a situação da eletricidade "controlada"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática garante que Portugal tem tido "dos menores aumentos de eletricidade a nível europeu", em referência à descida das tarifas para o mercado regulado já a partir de 1 de julho. Diz Duarte Cordeiro que o governo tem investido, através do Fundo Ambiental e dos superavits do sistema, o que permite que tem, neste momento, "felizmente, a situação controlada".

"Se é verdade que houve um aumento de 3% [da eletricidade no início do ano], entretanto já vamos ter uma redução de 2,6% a partir de 1 de julho de 2022, o que significa que, num contexto internacional muito adverso, temos um aumento de 1,1% face ao preço do ano passado, um aumento que é muito, muito reduzido do ponto de vista daquilo que é o contexto internacional", disse o governante, esta tarde, na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, onde está a ser ouvido no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022.

Ainda sobre a evolução dos preços nos últimos anos, Duarte Cordeiro destacou que, desde 2018, houve uma redução de 95% nas tarifas de acesso às redes da indústria, de 59% nas tarifas de acesso às redes dos consumidores domésticos e de 4,5% nas tarifas reguladas. "Isto acontece, num contexto de crise energética internacional, porque o governo tem investido através do Fundo Ambiental e os superavits que vamos tendo no sistema vamos investido nessa matéria. Nós temos, neste momento, felizmente a situação controlada", frisou.

Reconheceu, no entanto, que os consumidores e empresas expostos ao mercado "viveram, durante este ano, preços muito significativos", por efeito do gás na formação do preço do mercado da eletricidade, que é um mercado marginalista. O que significa que, quando o gás marca o preço da eletricidade, os aumentos podem ser "muito significativos". Para contrariar essa situação, lembrou, Portugal e Espanha "conseguiram junto da Comissão Europeia o reconhecimento da exceção da Península Ibérica" que levará à definição de um preço de referência para o mercado de eletricidade.

Duarte Cordeiro admite que este mecanismo, que se espera que vigore durante um ano com um preço médio de 50 euros o megawatt-hora -valor do gás a influenciar a eletricidade -, é "algo complexo" e que exigiu negociação quer entre os dois países quer com a Comissão europeia, trabalho esse que "está a ser executado e está praticamente finalizado". A operacionalização da lei, diz, deverá estar concluída esta semana.

"Estamos a ultimar o processo legislativo. Há uma expectativa de haver um conselho de ministros simultâneo esta sexta-feira para aprovação das peças legislativas de ambos os países", explicou, sublinhando que, ainda da implementação, será ainda necessária a validação final de Bruxelas.

Segundo o governante, este novo mecanismo funcionará numa lógica de seguro. "O objetivo do mecanismo é limitar os preços, funcionando como um seguro a quem está exposto. Quem tem contratos de preço fixo não vai nem suportar o custo do mecanismo nem beneficiar da redução do preço do mercado", explicou. O pagamento de um preço "muito excessivo" de eletricidade por via da influência do gás na formação do mesmo "gera ganhos não esperados pelo setor económico", que vão suportar o novo mecanismo, de modo a "criar uma proteção para quem está exposto e criar maior previsibilidade do ponto de vista dos preços máximos do mercado durante o próximo ano."

Usando os preços médios do gás e da eletricidade dos primeiros meses de 2022, Duarte Cordeiro estima que a entrada em vigor deste mecanismo se possa traduzir numa poupança da ordem dos 18%, com um preço médio de 180 euros por megawatt hora em vez dos 230 euros vigoraram.

Quanto aos combustíveis, diz o governante que, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), "não há abuso dos comercializadores" quanto às margens de venda do gasóleo e da gasolina. No entanto, lembrou, está em curso a consulta pública sobre a metodologia a seguir para a supervisão do sistema petrolífero. O diploma que daqui resultar vai operacionalizar a lei do Governo que cria a possibilidade de fixação de margens máximas nos combustíveis e entrará em vigor, explicou Duarte Cordeiro, a 1 de junho próximo.

"Isto significa que se a ERSE detetar que existem margens que não são as margens que deviam estar a funcionar no mercado, poderá recomendar ao governo a fixação de margens relativamente à cadeia de valor dos combustíveis. O governo, naturalmente, o fará se o regulador nos sinalizar que há margens abusivas", disse. Neste momento, e além do regulador a verificar os preços dos combustíveis e da ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) "a verificar se está a haver ou não abusos nos preços fixados nas bombas", o executivo tem também a ASAE no terreno.

"Aquilo que o regulador no disse é que não há evidência, neste momento, de abuso da parte dos comercializadores relativamente à aplicação do preço. Nós o que devemos fazer é continuar a monitorizar a situação e a acompanhar a avaliação que a ERSE tem e a aproveitar os novos diplomas e competências legais que passamos a ter relativamente a esta matéria", frisou Duarte Cordeiro.

Na sua declaração inicial, o ministro destacou o aumento de 37% do orçamento do Ministério do Ambiente, comparativamente a 2020, o que, diz, "reforça o compromisso do governo nas alterações climáticas e na transição justa". Em causa estão mais 1.034,4 milhões de euros face a 2020 e de 914,7 milhões comparativamente ao OE de 2021, num total de 3.797,8 milhões de euros. O aumento justifica-se, sobretudo, disse, pelo aumento das receitas arrecadas pelo Fundo Ambiental, no âmbito dos leilões das licenças CELE, pelo aumento do financiamento da Direção-Geral do Tesouro e Finanças às empresas de transportes, com destaque para o Metro do Porto, e às receitas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que ascendem, em 2022, a 347 milhões de euros.

