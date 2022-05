Mecanismo ibérico teria reduzido preço médio da eletricidade em 18%

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro (C), durante a sua audição na comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o Orçamento do Estado para 2022, nos termos do n.º 2 do artigo 211.º do Regimento da Assembleia da República, Lisboa, 11 de maio de 2022. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Se o mecanismo acordado com Espanha e com a Comissão Europeia para a fixação do preço do gás na formação dos preços da eletricidade já existisse, o preço médio da eletricidade no mercado ibérico, nos primeiros quatro meses do ano, teria sido cerca de 18% mais baixo, ou seja, na ordem dos 180 euros por megawatt-hora (MWh) em vez dos 230 euros que vigoraram.

Estas são contas do ministro do Ambiente e da Ação Climática, que esta tarde está a ser ouvido na Assembleia da República, em sede de apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022, e onde destacou que o novo mecanismo exxecional e temporário, que se espera que vigore durante um ano com um preço médio de 50 euros o megawatt-hora do gás, permitirá dar "alguma previsibilidade e algum grau de segurança a muitas empresas que estão expostas ao mercado da eletricidade".

Duarte Cordeiro reconhece que a operacionalização da medida é "algo complexo" e que exigiu negociação quer entre Portugal e Espanha, quer com a Comissão Europeia, trabalho esse que "está a ser executado e está praticamente finalizado". A operacionalização da lei, diz, deverá estar concluída esta semana.

"Estamos a ultimar o processo legislativo. Há uma expectativa de haver um Conselho de Ministros simultâneo esta sexta-feira para aprovação das peças legislativas de ambos os países", explicou, sublinhando que, antes da implementação, será ainda necessária a validação final de Bruxelas.

Segundo o governante, este novo mecanismo funcionará numa lógica de seguro. "O objetivo do mecanismo é limitar os preços, funcionando como um seguro a quem está exposto. Quem tem contratos de preço fixo não vai nem suportar o custo do mecanismo nem beneficiar da redução do preço do mercado", explicou.

E quem paga? Os produtores de energia. O pagamento de um preço "muito excessivo" de eletricidade por via da influência do gás na formação do mesmo "gera ganhos não esperados pelo setor económico", que vão suportar o novo mecanismo, de modo a "criar uma proteção para quem está exposto e criar maior previsibilidade do ponto de vista dos preços máximos do mercado durante o próximo ano", diz o ministro.

Perante as críticas do deputados, Duarte Cordeiro é claro e perentório: "Esta medida soma-se a um conjunto muito significativo de outras, designadamente ao nível do alargamento da tarifa social ou as medidas inscritas do ponto de vista da eficiência energética. Não digo com isto que elas são totalmente suficientes para responderem a todos os problemas que as empresas e as famílias vivem, mas não estamos num registo de considerar que temos todo o tipo de respostas para todo o tipo de problemas", frisou.