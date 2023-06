Crise na habitação é o fator que mais fragiliza Portugal, alerta OCDE

© Júlio Lobo Pimentel / Global Imagens

Numa análise à situação nacional, e depois de ter elevado as perspetivas de crescimento para este ano para os 2,5%, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), veio alertar para a possibilidade da atual crise na habitação pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro português, segundo noticia o Jornal de Negócios.

As principais recomendações são para que os bancos identifiquem e facilitem a renegociação e reestruturação dos créditos à habitação das famílias, que têm assistido à subida das taxas Euribor e a uma redução de rendimentos devido à inflação elevada.

Na sua análise, a OCDE também elenca riscos no crédito concedido às empresas, que também obtêm financiamento, na sua maioria, a taxas variáveis. Somam-se ainda as subidas nos custos de produção e nas margens de lucro que, apesar de terem vindo a aumentar desde 2020, a organização diz estarem ainda abaixo dos valores da década anterior.

Nas restantes previsões económicas deste ano e do próximo, com um crescimento de 1,5% em 2024, de acordo com a OCDE, os riscos são maioritariamente descendentes, apesar do cenário com elevado grau de incerteza.