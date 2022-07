Crise/Energia: Confagri indignada com "medidas modestas" do Governo

© TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Julho, 2022 • 19:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A confederação das cooperativas agrícolas disse esta sexta-feira estar indignada com as "modestas medidas" apresentadas pelo Governo para mitigar o preço dos combustíveis, defendendo que está na hora de "saldar dívida" para com os agricultores.

"A Confagri [Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal] está indignada com as modestas medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis que o Governo apresentou esta sexta-feira para os meses de julho e agosto", indicou, em comunicado.

Citado no mesmo documento, o presidente da Confagri, Idalino Leão, considerou que "esta é a hora de saldar a dívida de gratidão para com os agricultores", referindo-se às declarações do primeiro-ministro, António Costa, num evento agrícola, a propósito do trabalho do setor durante a pandemia de covid-19.

A confederação disse que face à inflação e às "medidas paliativas" adotadas não vai ser possível assegurar a manutenção da atividade agrícola e, consequentemente, aumentar ou manter a capacidade produtiva.

"Qualquer medida que seja tomada para reduzir os custos fixos associados à energia terá de ter em conta o mercado ibérico e não permitir a desvantagem competitiva dos nossos agricultores face aos seus congéneres espanhóis", considerou.

Os custos da energia, adubos, pesticidas, mão-de-obra e outros fatores de produção estão assim a "esgotar a tesouraria" dos agricultores, uma vez que estes "não conseguem refletir nos preços finais o agravamento de custos", apontou, vincando que isto poderá levar ao "abandono da atividade".

O desconto aplicado ao gasóleo agrícola, no âmbito das medidas para mitigar a subida do preço dos combustíveis, passou de 3,4 para seis cêntimos por litro, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Agricultura.

"O Governo renovou as medidas de mitigação do aumento dos combustíveis para os meses de julho e agosto, apoiando todos os consumidores, através de uma redução nos impostos, e reforçando as medidas para os setores mais afetados", sublinhou o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes.

Neste âmbito, a redução do preço do gasóleo colorido passou de 3,4 para seis cêntimos por litro.