Crise/Inflação: Centeno aponta para preços mais altos e menos temporários que esperado

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Gerardo Santos/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Setembro, 2022 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, admitiu, nesta terça-feira, que a inflação vai ser mais elevada e menos temporária, apontando para uma revisão em alta da taxa nas próximas projeções do banco central.

"A inflação vai ser mais elevada e menos temporária do que esperávamos há um ano", disse o governador do BCE, durante o discurso de encerramento da conferência "O impacto da nova ordem mundial na economia europeia", organizada pelo jornal Eco, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Com a atualização das projeções económicas no âmbito do Boletim Económico, previstas para o dia 06 de outubro, Mário Centeno já deixou pistas para uma revisão em alta do Índice Harmonizado de Preços no consumidor (IHPC), que o regulador em junho esperava de 5,9% este ano.

Segundo um quadro que acompanhava a apresentação do governador, a média das instituições aponta para um IHPC entre 7% e 8% este ano.