Custo da construção de habitação arrefece para níveis da pandemia

Os preços de construção de habitação nova voltou a subir 6,3%, em março, em relação ao mesmo mês do ano anterior, sobretudo à boleia do aumento do custo da mão-de-obra, que cresceu 8,5%, em temos homólogos. As matérias-primas também ficaram mais caras, mas o incremento foi inferior, de 4,6%, segundo a estimativa publicada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Apesar deste novo aumento do índice, verifica-se um abrandamento significativo para níveis da era pandémica: é preciso recuar a abril de 2021 para encontrar uma variação em torno dos 6%. Naquele mês, o custo de construção de habitação foi de 6,2%. No último ano, a variação do índice andou à volta dos 10%, o que revela um arrefecimento do setor.

Assim, e face ao mês anterior, altura em que o indicador atingiu os 9,4%, registou-se um abrandamento de 3,1 pontos percentuais (p.p.). E, em relação a janeiro (11,2%), a quebra foi de 4,9 pontos.

O aumento do custo de construção de imóveis, em março, deveu-se sobretudo ao crescimento do peso com mão-de-obra, que subiu 8,5%. Já os preços das matérias-primas subiram 4,6%, em termos homólogos.

O custo dos materiais contribuiu com 2,7 p.p. para a formação da taxa de variação homóloga do índice (5,5 p.p. em fevereiro) e a componente mão-de-obra com 3,6 p.p. (3,9 p.p. no mês anterior).

Cimento, betão e madeiras mais caros

Entre os materiais que mais influenciaram a subida do preço estão o cimento, com um crescimento homólogo de cerca de 36%, o betão pronto, com um aumento de quase 20%, e as madeiras e derivados de madeira, com variações superiores a 18%.

Em sentido oposto, o aço para betão e perfilados pesados e ligeiros e a chapa de aço macio e galvanizada apresentaram decréscimos perto dos 20%, em termos homólogos.

O Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) é uma estatística derivada que tem como objetivo medir o custo de construção de edifícios residenciais em Portugal. O ICCHN é uma estatística com relevância comunitária, estando abrangida pelo regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 relativo às estatísticas europeias das empresas.