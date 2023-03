Custo de vida e habitação. Costa regressa esta tarde ao Parlamento

António Costa regressa esta tarde ao Parlqmento. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

António Costa regressa esta tarde aos debates de política geral no Parlamento, numa altura em que os preços dos bens essenciais, nomeadamente dos bens alimentares, continuam a marcar a agenda. Na passada semana, no final do Conselho de Ministros, o próprio líder do Executivo remeteu para amanhã a apresentação de um novo conjunto de medidas para apoiar as famílias e a economia. "O Conselho de Ministros adotará um conjunto de outro tipo de medidas de apoio, que não têm a ver com a habitação e cujo desenho final está dependente de termos os dados finais sobre a execução orçamental do ano de 2022", disse então António Costa. Um tema que deverá estar em cima da mesa já esta quarta-feira.

Outro ponto obrigatório no debate desta tarde será a habitação, numa altura em que o pacote legislativo do Governo para enfrentar a crise de acesso à habitação soma críticas de vários quadrantes. A começar por Belém, com o Presidente da República a carregar progressivamente nas críticas às medidas anunciadas pelo Governo, boa parte das quais agendadas para aprovação no Conselho de Ministros de 30 de março. Já hoje, Marcelo Rebelo de Sousa voltou ao tema para afirmar que o arrendamento coercivo das casas devolutas, uma das medidas mais polémicas anunciada pelo Executivo, "ganharia em ser repensado".

"Desde há uma semana que eu digo a mesma coisa, ainda há muito debate a fazer no parlamento, o que foi anunciado ganharia em ser repensado porque as câmaras já disseram que não vão ajudar, não têm meios para poder ajudar na descoberta de casas devolutas e, depois, o sistema é muito burocrático e pesado", disse o Presidente da República à RTP. Sublinhando que "ainda vai correr muita água debaixo das pontes" até que o diploma termine o processo legislativo na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que as negociações parlamentares, "nomeadamente com o PSD, resultem em leis que possam passar e que sobretudo sirvam para resolver problemas".

O último debate parlamentar sobre política geral com o primeiro-ministro realizou-se a 11 de janeiro, ainda no rescaldo da demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e de vários secretários de Estado, na sequência da polémica indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis para deixar a administração da TAP.