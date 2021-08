Custos com seguros aumentam 22% em junho

© Artur Machado/Global Imagens

As despesas com indemnizações pagas pelas seguradoras por incapacidade ou morte nos seguros de vida aumentaram 22% em junho deste ano face ao mesmo mês de 2020, avança o Jornal de Notícias. Os custos atingiram os 211 milhões de euros.

Nos seguros de saúde, a sinistralidade aumentou cinco pontos percentuais e os custos subiram 16,4%.

A taxa de sinistralidade aumentou de 29,8% para 34,4%, acréscimo, o que poderá ser explicado pelo "aumento do número de mortes associados à infeção por covid-19", diz a Associação Portuguesa de Seguradores.

A Fidelidade, a maior seguradora portuguesa, diz que "desde o início da pandemia, em março de 2020, já foram pagar indemnizações no valor de 2 849 441,33 euros, relativas a 111 sinistrados, com 127 sinistros" diretamente relacionados com o vírus.

O grupo Ageas avança que "o valor estimado de custos relacionados com a covid-19 no âmbito dos seguros de Vida Risco do Grupo Ageas Portugal, até 31 de julho de 2021, ultrapassam já os 5 milhões de euros".