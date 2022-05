Custos da construção de novas casas aumentam 11,6%

© Ana Rivera/Global Imagens

Construir uma casa nova ficou 11,6% mais caro em março face ao mesmo mês de 2021. Segundo o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova divulgado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), este incremento prendeu-se essencialmente com a variação ascendente dos preços dos materiais.

O custo dos materiais registou uma subida homóloga de 15,3% em março, alavancada no incremento dos preços dos aços, produtos cerâmicos, gasóleo, vidros, aglomerados e ladrilhos de cortiça e madeiras e derivados de madeira, todos a apresentar crescimentos acima dos 20%, revela o INE.

Já o custo da mão-de-obra verificou um aumento de 6,4%.

O INE adianta que o preço dos materiais contribuiu com 8,9 pontos percentuais (p.p.) para a formação da taxa de variação homóloga do índice e a componente mão-de-obra contribuiu com 2,7 p.p..

Na comparação com fevereiro de 2021, o custo de construção de casas novas apresentou um crescimento de 3,0 p.p., com os preços dos materiais a acelerarem 5 p.p..

Já a taxa de variação mensal do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova foi 2,9% em março. Os materiais aumentaram 4,6% e a componente mão-de-obra 0,6%.