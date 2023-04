Custos de construção aumentam 9,1%

Povoa de Varzim, 24/01/2022 - Obras na construção civil. Construção de casa, construtor, operário construção civil, segurança no trabalho, ferro, apartamento, grua. (Pedro Correia/Global Imagens) © Pedro Correia/Global Imagens

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 9,1% no mês de fevereiro, em termos homólogos, menos dois pontos percentuais do que o observador em janeiro. A acompanhar essa evolução, o preço dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, variações homólogas de 9,3% e de 8,8%, revela esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), que calcula o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN).

"O custo dos materiais contribuiu com 5,3 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN (5,9 pontos percentuais em janeiro) e a componente mão de obra com 3,8 pontos percentuais (5,2 pontos percentuais no mês anterior)", descreve o gabinete de estatística.

"Entre os materiais que mais influenciaram esta variação estão o cimento, com um crescimento homólogo do preço de cerca de 40%, as madeiras e derivados de madeira, com variações superiores a 20%, e o betão pronto, com um crescimento perto dos 20%", prossegue o INE.

A taxa de variação mensal do ICCHN foi nula em fevereiro.