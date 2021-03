Custos de construção da habitação nova desaceleram para 1,8% em janeiro

(Imagem de arquivo) © Pedro Correia/Global Imagens

Segundo o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) do INE, no mês em análise, os preços dos materiais aumentaram 2,7% (1,7% no mês anterior).

Já o custo da mão de obra aumentou 0,6% (3,0% em dezembro de 2020).

Desta forma, sinaliza, o custo da mão de obra contribuiu com 0,2 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN e a componente dos materiais contribuiu com 1,6 pontos percentuais.

O ICCHN, segundo o INE, é uma estatística derivada que tem como objetivo medir o custo de construção de edifícios residenciais em Portugal.