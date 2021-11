Custos de construção de habitação nova sobem 7,1% em setembro

Porto, 08/01/2021 -Visita do ano, à obra em construção da Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, e do presidente do CA do CHUSJ, Fernando Araújo. (Pedro Correia/Global Imagens) © Pedro Correia/Global Imagens

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 7,1% em setembro em termos homólogos, mais 0,4 pontos percentuais que no mês anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O preço dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, variações de 8,9% e de 4,6% face ao período homólogo", refere um comunicado do INE divulgado esta terça-feira.

De acordo com o instituto, em setembro, a variação homóloga estimada do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) foi de 7,1%, com os preços dos materiais a aumentarem para 8,9% (8,7% no mês anterior) e o custo da mão de obra a subirem 4,6% (4,0% em agosto).

O INE refere também que o custo com mão de obra contribuiu com 2,0 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN, enquanto os materiais foram responsáveis por 5,1 pontos percentuais.

O ICCHN é uma estatística derivada produzida pelo INE que tem como objetivo medir o custo de construção de edifícios residenciais em Portugal.