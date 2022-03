Metade dos desempregados de 2020 conseguiram emprego em 2021

© Fábio Poço/Global Imagens

O Instituto Nacional de Estatística (INE) fez saber esta quarta-feira que 27,1% dos desempregados no terceiro trimestre de 2021 passaram a estar empregados no quarto trimestre desse ano. Com os fluxos trimestrais entre estados do mercado de trabalho, no último ano, fechados, o INE apurou que 48,8% das pessoas que estavam desempregadas, no final de 2020, estavam empregadas no final de 2021.

"Do total de desempregados ao longo de 2020, 31,3% (109,6 mil) permaneceram nesse estado um ano após (em 2021), enquanto 48,8% (171,3 mil) transitaram para o emprego e 19,9% (69,9 mil) transitaram para a inatividade", lê-se no boletim sobre "Estatísticas de Fluxos entre Estados do Mercado de Trabalho".

Só nos últimos três meses de 2021, 27,1% (86,5 mil pessoas) dos desempregados no terceiro trimestre passaram a ter emprego. No entanto, 52,8% (168,2 mil) permaneceram desempregados e 20,1% "transitaram para a inatividade". No mesmo período, realça o INE, "um em cada três desempregados de curta duração (32,7% ou 54 mil pessoas) e uma em cada seis pessoas pertencentes à força de trabalho potencial (17,4% ou 31,2 mil) pessoas no terceiro trimestre transitaram para o emprego", no quarto trimestre.

No cômputo geral do ano de 2021, entre os desempregados de curta duração de 2020, 57,2% (133,8 mil) conseguiram emprego no espaço de um ano, ou seja em 2021. "Ao mesmo tempo, 32,1% (37,5 mil) dos que estavam desempregados há 12 e mais meses transitaram para o emprego", salienta o gabinete de estatística nacional.

"De 2020 para 2021, a percentagem de pessoas que tinham um trabalho por conta própria e que transitaram para um trabalho por conta de outrem foi 10,5% (69,4 mil)", acrescenta o INE.

Por outro lado, 35,6% (253,8 mil) dos trabalhadores por conta de outrem que tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato passaram a ter um contrato sem termo. E observando o número de pessoas que, em 2020, tinham um emprego a tempo parcial, 27,6% (103,8 mil) dessas pessoas passaram a trabalhar a tempo inteiro em 2021.