DECO. Agenda do Consumidor para as Autárquicas estabelece quatro prioridades

Com a aproximação das eleições autárquicas, marcadas para dia 26 deste mês, a DECO elaborou uma agenda para os anos de 2021-2025, onde estabeleceu quatro grandes prioridades: sustentabilidade, a transformação digital, a habitação e a proteção dos consumidores mais vulneráveis.

Na Agenda do Consumidor para as Autárquicas 21-25, apresentada esta segunda-feira, a DECO defende um conjunto de medidas, de que se destaca a aceleração da desindexação da tarifa de resíduos ao consumo de água, o alargamento dos pontos de acesso gratuitos com rede Wi-Fi, a criação de balcões municipais de habitação e o reforço do Fundo Municipal de Emergência Social.

Para a associação, "a pressão digital, a transição ecológica, a habitação inclusiva e a proteção social serão, certamente, os maiores desafios que os municípios irão enfrentar". Nesse sentido, defende que as políticas locais devem centrar-se no cidadão e contribuir para uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos munícipes.

Ana Tapadinhas, diretora-geral da DECO, lembra que "muitos consumidores perderam o seu rendimento, as suas economias e outros encontram-se atualmente em situação de dificuldade e até mesmo em risco de exclusão social, pelo que as autarquias locais têm uma responsabilidade acrescida em mitigar as lesões provocada pela pandemia do COVID-19".