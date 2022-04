Deco Proteste diz que apoio para compra da botija de gás é insuficiente e defende IVA a 6%

© Global Imagens

A Deco Proteste alerta que o apoio de 10 euros mensais à compra de botijas de gás vai excluir muitas famílias e esgotará a dotação no primeiro mês de utilização, defendendo uma descida do IVA da energia para 6%.

Na origem deste alerta da Deco Proteste está o programa Bilha Solidária, através do qual os beneficiários da fatura social de eletricidade recebem um apoio de 10 euros mensais para a compra de gás de botija.

A medida conta com uma dotação orçamental de quatro milhões de euros estando em vigor durante três meses, entre abril e junho de 2022, ou até que a verba se esgote, assinala a Deco Proteste num artigo sobre este tema, hoje publicado.

Além de criticar o facto de a medida apenas abranger as cerca de 762 mil famílias beneficiárias da tarifa social de eletricidade, excluindo "assim outras 1.338.000 famílias que utilizam o gás engarrafado", a Deco Proteste nota que a verba alocada (quatro milhões de euros) é "insuficiente" sendo absorvida no primeiro mês de utilização.

"Dos 762 mil beneficiários, cerca de metade deverão ser utilizadores de gás engarrafado, o que significa que, pelo menos, 381 mil famílias serão abrangidas por esta medida e terão, assim, direito a um reembolso de dez euros por mês, o que totaliza 3,81 milhões de euros por mês, esgotando, logo no primeiro mês, quase a totalidade da dotação orçamental prevista para este apoio", refere a associação de defesa do consumidor.

Em alternativa a esta medida defende a diminuição da taxa do IVA da energia para 6%. Uma solução que considera "mais justa" e que faria com que o custo da fatura mensal de gás engarrafado para um casal com dois filhos, que consuma uma garrafa de gás butano de 13 quilos por mês, recuasse e 32,38 euros para 27,90 euros.

O artigo assinala ainda que o Governo deveria saber tirar conclusões do que aconteceu há sete anos a propósito da concessão automática de tarifas sociais de energia, em que o cruzamento de dados "permitiu identificar os beneficiários e simplificar o acesso, resultando, no caso da eletricidade, num aumento de 108 mil beneficiários para 767 mil, entre 2015 e 2016".