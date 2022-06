Défice de Portugal recua para 0,4% do PIB no primeiro trimestre

© LUSA

A economia portguesa registou uma necessidade de financiamento de 0,4% do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2022, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira. O valor compara com uma capacidade de financiamento de 0,7% no trimestre anterior. Observando apenas as administrações públicas, o saldo passou de -6% do PIB no primeiro trimestre de 2021 para -0,4% em igual período de 2022. Ou seja, o défice orçamental encolheu até março.

Em contabilidade nacional, a que interessa para comparações internacionais, o INE sentiu que, "tomando em consideração exclusivamente o primeiro trimestre de cada ano, verificou-se uma melhoria do saldo quer em contabilidade nacional quer em contabilidade pública". Uma melhoria que, segundo gabinete de estatística, pode explicar-se com "o valor das injeções de capital e assunção de dívidas no primeiro trimestre de 2022" que foram "integralmente destinado a entidades do setor das administrações públicas".

De acordo com o INE, que divulgou as contas nacionais trimestrais por setor institucional, o rendimento nacional bruto e o rendimento disponível bruto aumentaram 3% e 2,8%, respetivamente, com "crescimentos em cadeia de 2% no trimestre anterior".

"A alteração de sinal do saldo externo da economia refletiu a redução da capacidade de financiamento das Famílias e o aumento da necessidade financiamento das sociedades não financeiras, dado que se reduziu a necessidade de financiamento das administrações públicas e se manteve inalterado o saldo das sociedades financeiras", lê-se.

Quanto ao rendimento disponível bruto das famílias, o gabinete de estatística observou um aumento em cadeia de 1,4%, "verificando-se crescimentos de 1,7% e 2,4% das remunerações e do valor acrescentado bruto (VAB), respetivamente".

"A despesa de consumo final aumentou 4,1% (2,3% no trimestre anterior), determinando a redução da taxa de poupança para 8,3% (10,7% no trimestre anterior), o que, em conjunto com o aumento do investimento, conduziu à redução da capacidade de financiamento em 1,9 pontos percentuais, para 2,4% do PIB", de acordo com o INE.

Já os saldos das sociedades não financeiras foi -2,8% do PIB, menos cinco décimas na variação em cadeia. O VAB do setor cresceu 3%, algo "parcialmente anulado pelo aumento das remunerações pagas e do investimento (taxas de variação de 2,1% e 4,9%, respetivamente), e pela diminuição dos subsídios de exploração (-27,7%)".

Não obstante, notou o INE, "a capacidade de financiamento das sociedades financeiras estabilizou em 1,5% do PIB no primeiro trimestre de 2022".

Desta forma,, as necessidades de financiamento caíram 1,3 pontos percentuais, representando 1,5% do PIB no primeiro trimestre do ano. "Tomando como referência os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das administrações públicas no primeiro trimestre de 2022 atingiu -233,6 milhões de euros, correspondendo a -0,4% do PIB, o que compara com -6,0% no período homólogo", concluiu.